Лукашэнка сабраў нараду па рэалізацыі ключавых інвестпраектаў з замежжам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сабраў нараду для абмеркавання шляхоў паскарэння работы па ключавых інвестыцыйных праектах з замежнымі краінамі, піша БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што рэгулярна бывае ў іншых краінах з візітамі. Адзін з прыкладаў - нядаўняя вялікая камандзіроўка, падчас якой Аляксандр Лукашэнка наведаў Расію, Кітай, Інданезію і М'янму. Пры гэтым беларускі бок заўсёды добра прымаюць у розных рэгіёнах свету - у краінах Азіі, Афрыкі, Блізкага Усходу і іншых. Такія камандзіроўкі даюць станоўчы эфект для эканомікі, паколькі на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў дасягаюцца канкрэтныя і значныя пагадненні аб развіцці супрацоўніцтва.

"Эфект ад такіх камандзіровак значны. Але я баюся валакіты, каб гэта ўсё не патанула", - падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка так абазначыў прычыну, чаму вырашыў сабраць адказных і пачуць, як рэалізуюцца важныя дамоўленасці: "Галоўнае - гэта эканоміка, фундамент. Каб не завалакіцілі, каб гэтыя камандзіроўкі, асабліва на ўзроўні кіраўніка дзяржавы, не праходзілі мімалётам і міма мэты. Але, акрамя таго, і міністры, і прэм'ер-міністр ажыццяўляюць адпаведныя камандзіроўкі".