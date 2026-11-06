Лукашэнка: Шклоў - адзін з найвыгаднейшых для краіны вузлоў
Працягваецца камандзіроўка кіраўніка дзяржавы ў Магілёўскую вобласць! Прэзідэнт сёння працаваў у Шклоўскім раёне. Там абмяркоўвалі важныя тэмы рэгіянальнага развіцця і падрыхтоўку да рэспубліканскага семінара.
Прэзідэнт Беларусі сёння паглядзеў адрэстаўраваны Шклоўскі райаграсэрвіс. Візіт паўторны - на гэта ёсць адразу некалькі прычын. Вопыт раёна па частцы аграсэрвісаў, ПМК, сельскай гаспадаркі і прамысловасці павінен стаць узорам для іншых рэгіёнаў краіны!
Аляксандр Лукашэнка заехаў і на былую мэблевую фабрыку, дзе ў перспектыве з'явіцца аналаг мінскага завода па вытворчасці лёгкіх металічных канструкцый.
Шклоўскі райаграсэрвіс кіраўнік дзяржавы наведваў адносна нядаўна, у ліпені. Базу, якая засталася яшчэ з часоў Саюза, адрэстаўравалі на працягу апошняга года. Нарэшце, усе асноўныя работы завершаны. Прэзідэнт прыехаў з кантрольным візітам, хаця прычын некалькі (глядзіце відэа).