Лукашэнка ўсклаў вянок і кветкі да Магілы Невядомага Салдата ў Маскве
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка разам з замежнымі лідарамі ўсклаў вянок і кветкі да Магілы Невядомага Салдата ля сцен Маскоўскага Крамля, піша БЕЛТА.
Да цырымоніі ўскладання беларускі лідар прыняў удзел ва ўрачыстасцях з нагоды 81-й гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Кіраўнік дзяржавы назіраў за ваенным парадам на Краснай плошчы.
Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Маскву 8 мая. Напярэдадні ўрачыстасці ў гонар гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне кіраўнік беларускай дзяржавы правёў перагаворы з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.
Пасля вяртання ў Мінск Прэзідэнт возьме ўдзел ва ўрачыстых мерапрыемствах, якія пройдуць у беларускай сталіцы.