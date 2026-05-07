Лукашэнка ўсклаў вянок і кветкі да Магілы Невядомага Салдата ў Маскве

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка разам з замежнымі лідарамі ўсклаў вянок і кветкі да Магілы Невядомага Салдата ля сцен Маскоўскага Крамля, піша БЕЛТА.

Да цырымоніі ўскладання беларускі лідар прыняў удзел ва ўрачыстасцях з нагоды 81-й гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Кіраўнік дзяржавы назіраў за ваенным парадам на Краснай плошчы.

Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Маскву 8 мая. Напярэдадні ўрачыстасці ў гонар гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне кіраўнік беларускай дзяржавы правёў перагаворы з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.

Пасля вяртання ў Мінск Прэзідэнт возьме ўдзел ва ўрачыстых мерапрыемствах, якія пройдуць у беларускай сталіцы.

