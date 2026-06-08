3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
Лукашэнка: Суддзі павінны валодаць пэўным вопытам і судзіць па справядлівасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
9 чэрвеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу са старшынёй Вярхоўнага суда Расіі Ігарам Красновым.
У Мінск прыбыла дэлегацыя ведамства з візітам. На парадку дня - сумеснае абмеркаванне з беларускімі калегамі актуальных пытанняў, што дазволіць павысіць эфектыўнасць судовай практыкі і заложыць аснову для адзіных механізмаў прававога рэгулявання.
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што падтрымлівае тыя мерапрыемствы, правядзенне якіх прадугледжана ў Вярхоўным судзе Беларусі ў перыяд візіту Ігара Краснова. Размова, у прыватнасці, пра абмеркаванне тэматыкі выкарыстання ў судаводстве інфармацыйных тэхналогій, падпісанне мемарандума аб узаемаразуменні і супрацоўніцтве паміж вышэйшымі судовымі органамі Беларусі і Расіі (гл. відэа).