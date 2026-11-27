Лукашэнка: Сёння Нацыянальны сход - адзін з ключавых элементаў сістэмы органаў улады
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі з 30-годдзем з дня ўтварэння Нацыянальнага сходу, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.
"Стварэнне ў 1996 годзе двухпалатнага парламента стала важным этапам у развіцці нацыянальнай дзяржаўнасці, фарміраванні інстытутаў сапраўднай дэмакратыі, умацаванні законнасці, міру і згоды ў грамадстве", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што сёння Нацыянальны сход - адзін з ключавых элементаў сістэмы органаў улады, які забяспечвае прыняцце эфектыўных заканадаўчых актаў.
"За трыццацігадовы перыяд парламентарыі ўсіх скліканняў адобрылі больш за дзве з паловай тысячы законаў, накіраваных на ўмацаванне суверэнітэту і бяспекі краіны, развіццё эканомікі і сацыяльнай сферы, пашырэнне інтарэсаў Рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне, - падкрэсліў Прэзідэнт. - Перакананы, што дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і члены Савета Рэспублікі будуць і ў далейшым дэманстраваць высокі прафесіяналізм, неабыякавае стаўленне да справы, дапамагаць людзям у вырашэнні іх надзённых праблем".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў парламентарыям здароўя, шчасця, поспехаў ва ўсіх пачынаннях на карысць роднай Айчыны.