Лукашэнка: У Беларусі павінны выкарыстоўваць другасныя рэсурсы, як у Швейцарыі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ставіць задачу больш актыўна задзейнічаць перапрацоўку другаснай сыравіны. Адпаведная заява прагучала падчас прыняцця кіраўніком дзяржавы кадравых рашэнняў, паведамляе БЕЛТА.

Генеральным дырэктарам Беларускага дзяржаўнага аб'яднання па нарыхтоўцы, перапрацоўцы і пастаўцы лому і адходаў чорных і каляровых металаў - генеральным дырэктарам ААТ "Белдругасчормет" назначаны Сяргей Гунько. "Сітуацыя, якая складваецца ў нас у краіне ў гэтай сферы, недапушчальная, - сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да новага кіраўніка. - Мы павінны другасныя рэсурсы выкарыстоўваць, як у Швейцарыі. Я больш ад вас нічога не патрабую. Зрабіце як у Швейцарыі. Гэта велізарны рэзерв для нашай эканомікі. Што рабіць - вы ведаеце лепш за мяне".