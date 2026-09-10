Лукашэнка: У пытанні ліцэнзавання адукацыі павінна быць пастаўлена кропка

На нарадзе Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пазначыў падыходы па пытанні ліцэнзавання дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, прадугледжанай законапраектам Мінэканомікі "Аб змяненні законаў па пытаннях ліцэнзавання", піша БЕЛТА.

"Мы паслядоўна на працягу шэрагу гадоў данастройваем дзяржаўнае рэгуляванне адукацыйнай дзейнасці. Падкрэслю, данастройваем, а не закручваем гайкі, як часам спрабуюць гэта падаць нядобрасумленныя СМІ або псеўдаэксперты, якія ўцяклі за мяжу, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Ні ў якім разе не трэба залішне глядзець па баках. Трэба рабіць тое, што выгадна для нашай дзяржавы. Вядома, меркаванні мы будзем заўсёды ўлічваць".

"У пытанні ліцэнзавання адукацыі павінна быць пастаўлена кропка", - заявіў Прэзідэнт.

"Асноўнае патрабаванне ў гэтым пытанні - абараніць нашых дзяцей ад усялякіх прайдох, забяспечыць роўныя ўмовы работы як для дзяржаўных, так і для прыватных суб'ектаў", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што сфера адукацыі з'яўляецца дзяржаваўтваральнай. "Таму мы яе будзем рэгуляваць з улікам нацыянальных інтарэсаў. Як бы камусьці гэта ні падабалася", - адзначыў беларускі лідар.

Прэзідэнт папрасіў далажыць, як ліцэнзаванне адукацыі ўжо сябе паказала, ці ўдалося навесці парадак у галіне. Ён адзначыў, што крытэрыі для атрымання ліцэнзіі павінны быць дакладныя і зразумелыя для ўсіх, і пацікавіўся, якія меры плануецца прыняць, каб не ствараць непатрэбнага напружання і ў галіне, і ў грамадстве.