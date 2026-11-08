Лукашэнка выказаў спачуванні народу Польшчы ў сувязі з тэрактам у Кракаве
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў шчырыя спачуванні народу Польшчы ў сувязі з ахвярамі ў выніку тэракта ў Кракаве, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"У Рэспубліцы Беларусь з глыбокім смуткам успрынялі вестку аб тэрарыстычным акце ў Кракаве 7 лістапада, ахвярамі якога сталі як грамадзяне Польшчы, так і шэрагу іншых краін. Ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказваю словы падтрымкі родным і блізкім загінуўшых, пажаданні найхутчэйшага выздараўлення пацярпелым, а таксама шчырыя словы спачування ўсяму польскаму народу", - гаворыцца ў тэксце спачування.