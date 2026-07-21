Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка зацвердзіў прэзідэнцкія стыпендыі і прэміі для адоранай моладзі

Image

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў распараджэнне, якім зацверджаны рашэнні саветаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы адоранай і таленавітай моладзі, перспектыўных праектаў.

На гэтыя мэты з рэспубліканскага бюджэту за кошт сродкаў рэзервовага фонду Прэзідэнта будзе накіравана каля 758 тыс. рублёў.

Стыпендыі Прэзідэнта назначаны 197 студэнтам ВНУ.

Гранд-прэмій з прысваеннем звання лаўрэата спецыяльнага фонду ўдастоены 29 пераможцаў міжнародных алімпіяд, конкурсаў і фестываляў.

Спецыяльнымі прэміямі заахвочаны 79 навучэнцаў, студэнтаў, курсантаў і 11 творчых калектываў.

Узнагародай "За ўклад у выхаванне таленавiтай моладзi" адзначаны 14 педагогаў.

Распараджэнне кіраўніка дзяржавы накіравана на выяўленне і падтрымку адоранай і таленавітай моладзі, стварэнне спрыяльных умоў для яе паспяховай вучобы і далейшага развіцця здольнасцей, а таксама на стымуляванне прафесійнага росту педагогаў.

Разделы:

ПрэзідэнтМоладзь
x

Чытайце таксама