Лукашэнка заявіў аб неабходнасці вызначэння шляху развіцця тэрыторый поўначы Віцебскай вобласці

Фота president.gov.by

Падчас рабочай паездкі ў Верхнядзвінскі раён Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў аб неабходнасці стратэгічна вызначыць, як развіваць тэрыторыі поўначы Віцебскай вобласці, паведамляе БЕЛТА.

"Што будзем тут рабіць? Браслаў, Мёры, Верхнядзвінск, Расоны. Поўнач Беларусі. Якая стратэгія?" - паставіў пытанне кіраўнік дзяржавы.

Адказы чыноўнікаў наконт гэтага, уключаючы кіраўніка Віцебскай вобласці і віцэ-прэм'ера Юрыя Шулейку, не задаволілі Прэзідэнта. Гаварылася аб павелічэнні ў рэгіёне пасеваў кукурузы і неабходнасці падабраць больш раннія сарты, каб паспяваць убіраць у тэрмін. Разлік на тое, што гэта дасць магчымасць атрымаць больш зерня.

Аднак Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на адсутнасць стратэгіі, таксама з улікам мясцовых прыродна-кліматычных рэалій. "Мне больш не трэба. Мне патрэбна эканоміка, - падкрэсліў беларускі лідар. - Вакол балоты. Агідная работа на гэтым участку. Зямля не ўзарана. Кукуруза, якая стаіць у балоце (гаворка пра стан палёў пасля моцных ападкаў. - Заўвага БЕЛТА), я не ведаю, як вы яе будзеце ўбіраць, Трактар даражэйшы, чым тая кукуруза, якую вы ўбераце некалі".

Прэзідэнт адзначыў, што з улікам умоў паўночных рэгіёнаў Беларусі з зонай нават не рызыкоўнага, а крытычнага земляробства асабліва важна дысцыпліна і аператыўнасць усіх работ. "Размоў быць не можа. Тут павінна быць ваенная жорсткая дысцыпліна. Але і людзям заплаціць трэба, калі яны працуюць", - сказаў ён.