Лукашэнка заявіў, што кіраваць уборачнай трэба ў полі, а не з акна кабінета
Асобныя кіраўнікі гаспадарак да канца не засвоілі, што кіраваць уборачнай трэба ў полі, а не з акна кабінета. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на селектарнай нарадзе, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы асобна спыніўся на злачынствах, выяўленых супрацоўнікамі МУС падчас уборачнай. Асноўныя - крадзеж гаруча-змазачных матэрыялаў, камплектуючых і запасных частак, хабарніцтва. Таксама выяўлена 150 нецвярозых работнікаў.
"Выяўлены прыпіскі ў аператыўнай справаздачнасці аб гатоўнасці тэхнікі і зернесушыльных комплексаў. Па краіне пракуратурай усталяваны 41 выпадак, калі тэхніка была гатова да працы толькі на паперы. Такія факты выяўлены ў 25 раёнах Брэсцкай, Мінскай і Магілёўскай абласцей, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - На мой погляд, адна з прычын гэтага ў тым, што асобныя кіраўнікі да канца так і не засвоілі простую ісціну - кіраваць уборачнай трэба ў полі, а не з акна кабінета".