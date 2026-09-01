Лукашэнка заявіў, што ШАС - адна з найважнейшых апор стабільнасці ў Еўразіі

Фота БЕЛТА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка назваў Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва адной з найважнейшых апор стабільнасці ў Еўразіі. Пра гэта кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў - членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, паведамляе БЕЛТА.

"У сучасным свеце стабільнасць - гэта здольнасць захоўваць раўнавагу, нягледзячы на перашкоды, якія ўзнікаюць. Гэта магчыма толькі пры наяўнасці надзейных апор. І сёння ШАС успрымаецца ў якасці адной з іх, прычым ледзь не найважнейшай у Еўразіі", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.