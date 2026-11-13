Лёну ў Беларусі быць! Прэзідэнт сабраў чыноўнікаў на вялікую размову аб будучыні галіны
13 лістапада ў Оршы адбылася вялікая размова аб развіцці льнаводчай галіны ў Беларусі.
Краіна ўваходзіць у тройку лідараў па апрацоўцы "паўночнага шоўку". Але вынік гэты даўся няпроста: нямала сіл і сродкаў укладзена ў мадэрнізацыю. Загубіць лён у краіне не даў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі заўсёды называў гэтую культуру стратэгічнай і палітычнай, а за выратаванне льнаводчай галіны Аляксандр Лукашэнка ўзаўся яшчэ на старце сваёй прэзідэнцкай кар'еры. Дзякуючы гэтаму вытворчасць і перапрацоўку не загубілі. Наадварот - мадэрнізавалі прадпрыемствы, сталі больш тэхналагічна апрацоўваць культуру, падключылі навукоўцаў. Не ўсё гладка, яшчэ ёсць дзе прыкласці руку.
Больш падрабязна пра візіт Аляксандра Лукашэнкі на Аршанскі льнокамбінат гл. відэа.