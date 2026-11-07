"Людзі хочуць не толькі малака" - Лукашэнка даручыў развіваць мясны напрамак у жывёлагадоўлі

У Беларусі трэба развіваць мясны напрамак у жывёлагадоўлі. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка гаварыў у Шклоўскім раёне падчас наведвання сельгаспрадпрыемства "Гавяды-агра", паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы пацікавіўся ў гаспадарцы, што зараз з цэнамі на мяса, ці не стратны менавіта мясны напрамак у вытворчасці. Прэзідэнту далажылі, што рэнтабельнасць на малацэ, безумоўна, вышэйшая - даходзіць да 80 %. А вось на мясе толькі да 5 %.

У гэтых лічбах, безумоўна, ёсць яшчэ і нюансы бухгалтарскага ўліку, бо можна па-рознаму адносіць тыя або іншыя выдаткі ў гаспадарцы, але Аляксандр Лукашэнка арыентуе на галоўнае - каб не звялі на нішто вырошчванне і адкорм мясных парод буйной рагатай жывёлы.

"Мяне цікавіць, ці выгадна займацца ў цэлым мясам. Мяне хвалююць цэны: быка завёз на мясакамбінат - грошы атрымаў", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнту далажылі, што мясны напрамак, безумоўна, выгадны, калі ўсё арганізаваць па тэхналогіі і штодня атрымліваць высокія прыбаўленні. Ёсць попыт на гэтую прадукцыю і за мяжой.

"Выгадна, не выгадна - мясам мы будзем займацца, таму што людзі хочуць не толькі малака, але і мясных прадуктаў", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Закупачныя цэны на мяса ў Беларусі растуць, але гэты працэс знаходзіцца пад кантролем, каб не дапусціць скачкападобнага росту.