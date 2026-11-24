"МІР" глядзяць усе кіраўнікі дзяржаў СНД, заявіў Лукашэнка
У 1996-м краіна стаяла на краі прорвы. Але рэферэндум стаў адпраўным пунктам на суверэнным шляху развіцця. З тых часоў прайшло 30 гадоў. Прамы сілавы дыктат з беларусамі не спрацаваў, але ціск на краіны Садружнасці не сціхнуў.
У інфармацыйным полі працягваецца вайна. Пра гэта заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з членамі савета дырэктараў Міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі "Мір". Удзельнікі размовы - медыяменеджары з краін СНД, дзе прадстаўлены філіялы тэлерадыёкампаніі.
Аўдыторыя - 180 млн чалавек. Канал "МІР" павінен развівацца і далей, на гэта арыентаваў 24 лістапада кіраўнік дзяржавы, каб працягваць займаць унікальную нішу "міждзяржаўнага інтэгратара", які аб'ектыўна дапамагае ва ўмовах інфармацыйнай барацьбы (гл. відэа).