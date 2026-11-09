"На другі год усё зарастае" - Лукашэнка раскрытыкаваў стаўленне да меліяраваных зямель
На рабочай нарадзе аб сучасных падыходах да рэгіянальнага развіцця Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на важнасць паўсюднага навядзення парадку на зямлі, піша БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што ў краіне актыўна праводзяцца меліяратыўныя работы, каб павялічваць плошчы ворных зямель. На гэта накіроўваюцца значныя фінансавыя рэсурсы з бюджэту. Аднак у далейшым у некаторых рэгіёнах гэтыя і іншыя ўчасткі не падтрымліваюцца ў належным выглядзе.
"Гэта чыста дзяржаўнае пытанне - меліярацыяй мы займаемся. Але там, дзе правялі, на другі год усё зарастае. За гэтым не вельмі сочаць. Праўда, па-рознаму ўсюды", - заўважыў Аляксандр Лукашэнка.
Ён таксама звярнуў увагу, што ёсць закінутыя прысядзібныя ўчасткі, якія вызваляюцца і зарастаюць "хмызняком", пакуль дзяржава "гераічна займаецца асушэннем балот".
"Некаторыя вёскі сталі хутарамі ў лясах", - абурыўся Прэзідэнт. Ён запатрабаваў наводзіць там парадак, араць сіламі мясцовых улад і размешчаных побач сельгаспрадпрыемстваў і ўключаць у севазварот.
"Будзьце гаспадарамі на сваёй зямлі", - заклікаў кіраўнік дзяржавы.