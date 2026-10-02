Палітычныя працэсы і эканамічны эфект: вынікі сустрэчы ў Палацы Незалежнасці
Аўтар:Кацярына Круталевич
У Палацы Незалежнасці Прэзідэнт 2 кастрычніка правёў сустрэчу з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый, якія прыехалі ў Мінск на Міжурадавы савет ЕАЭС.
Аляксандр Лукашэнка заўсёды быў прыхільнікам саюзніцкіх працэсаў на прасторы Еўразіі. І сёння пазіцыя Беларусі нязменная. Мы па-ранейшаму адкрытыя да супрацоўніцтва.
У часы глабальных пертурбацый цесныя сувязі ўнутры ЕАЭС дазваляюць эфектыўна супрацьстаяць негатыву звонку - нівеліраваць санкцыйны ціск, пашыраць свае рынкі збыту, убудоўваць адно аднаго ў вытворчыя ланцужкі, падымаючы тым самым глабальна ўзровень жыцця ў сваіх краінах (гл. відэа).