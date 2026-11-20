Перапрацоўка алейных культур і развіццё рэгіёна - галоўнае з паездкі Прэзідэнта
Развіццё поўначы Гродзенскай вобласці, праца маштабнага прадпрыемства для АПК і вырашэнне праблем людзей у рэгіёнах - галоўныя тэмы рабочай паездкі Прэзідэнта. 20 лістапада ў Смаргоні Аляксандр Лукашэнка наведаў новы завод па перапрацоўцы алейных культур.
Вытворчасць дазволіць знізіць залежнасць жывёлагадоўлі ад імпартнай бялковай сыравіны. У планах і нарасціць экспарт алею. Размова ішла і аб тым, што хвалюе на месцах: ад замацавання кадраў да вырашэння бытавых пытанняў. Прэзідэнт запатрабаваў вырашыць праблему з якасцю пітной вады ў Смаргоні. Груз адказнасці за людзей, якія працуюць на харчовую бяспеку, (ды і наогул) павінны ўзяць на сябе і вялікія прамыслоўцы (гл. відэа).