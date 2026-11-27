Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з візітам у дзяржавы Персідскага заліва і Паўднёва-Усходняй Азіі. Запланаваны перамовы з кіраўніцтвам гэтых дзяржаў і ўдзел у міжнародных мерапрыемствах.

Беларускія сувязі з Усходам умацоўваюцца з году ў год. Краіна паказвае сябе як надзейны партнёр у еўрапейскім рэгіёне. Таму размова заўсёды ідзе аб кааперацыі, інвестыцыях і стварэнні новых высокатэхналагічных вытворчасцяў. Гэта драйвер як для эканомікі Беларусі, так і для іншага боку (гл. відэа).