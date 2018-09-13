Павялічыць тавараабарот да мільярда долараў. Прэзідэнты Беларусі і Узбекістана акрэслілі рэальную перспектыву супрацоўніцтва

Мінск рады поспехам Ташкента ў развіцці нацыянальнай эканомікі і актывізацыі міждзяржаўных адносін, заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы ў вузкім фармаце. Наш лідар выказаў удзячнасць узбекскаму боку за падтрымку беларускай дыяспары. Тут пражывае каля 19 тысяч нашых суайчыннікаў. Мінск і Ташкент валодаюць значным патэнцыялам для росту тавараабароту да мільярда долараў у перспектыве. Гэта цалкам па сілах дзяржавам. Пры ўмове, што ўрады дзвюх краін будуць дакладна выконваць дамоўленасці лідараў на развіццё кантактаў. Ужо ў прысутнасці дэлегацый прэзідэнты пацвердзілі намер сур'ёзна дадаць у супрацоўніцтве ў найбліжэйшы час.