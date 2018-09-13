Павялічыць тавараабарот да мільярда долараў. Прэзідэнты Беларусі і Узбекістана акрэслілі рэальную перспектыву супрацоўніцтва
Вялікі перагаворны марафон праходзіць сёння ў Ташкенце. У цэнтры ўвагі лідараў Беларусі і Узбекістана - прамысловая кааперацыя і рост тавараабароту паміж краінамі.
Мінск рады поспехам Ташкента ў развіцці нацыянальнай эканомікі і актывізацыі міждзяржаўных адносін, заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы ў вузкім фармаце. Наш лідар выказаў удзячнасць узбекскаму боку за падтрымку беларускай дыяспары. Тут пражывае каля 19 тысяч нашых суайчыннікаў. Мінск і Ташкент валодаюць значным патэнцыялам для росту тавараабароту да мільярда долараў у перспектыве. Гэта цалкам па сілах дзяржавам. Пры ўмове, што ўрады дзвюх краін будуць дакладна выконваць дамоўленасці лідараў на развіццё кантактаў. Ужо ў прысутнасці дэлегацый прэзідэнты пацвердзілі намер сур'ёзна дадаць у супрацоўніцтве ў найбліжэйшы час.
Па выніках афіцыйных сустрэч падпісаны сур'ёзны пакет дакументаў. Напрыклад, урадавы дагавор аб сацыяльна эканамічным узаемадзеянні на найбліжэйшыя 5 гадоў. Супрацоўнічаць будуць навукоўцы дзвюх краін, судовыя эксперты. Ёсць пагадненні аб кантактах у сферы адукацыі, медыцыны і сельскай гаспадаркі. Намер развіваць двухбаковы дыялог палітыкі пацвердзілі ў сумеснай заяве.
Беларусь гатовая ствараць прадпрыемствы ва Узбекістане, дзяліцца вопытам і тэхналогіямі, каб выходзіць з прадукцыяй на рынкі трэціх краін. Узбекістан прапануе сумесную перапрацоўку бавоўны і распрацоўку нафтавых радовішчаў, а Мінск забяспечыць патрэбнасці рэгіёна ў грузавых аўтамабілях, сельгас- і іншай тэхніцы. Ішла размова і аб падрыхтоўцы кадраў для Узбекістана.
Лідары наведалі сумеснае прадпрыемства па выпуску дарожна-будаўнічай тэхнікі, а таксама выставу Made in Belarus, дзе ўдзельнічаюць больш за 150 буйных айчынных кампаній. На працягу тыдня пакаштаваць, паглядзець і купіць беларускае змогуць жыхары і госці Ташкента. Сёння першымі тут пабывалі прэзідэнты. Вялікі рэпартаж з Узбекістана сёння ў "Панараме".