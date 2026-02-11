3.72 BYN
Прэзідэнт Беларусі асабіста правярае боегатоўнасць Узброеных Сіл
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка асабіста правярае боегатоўнасць Узброеных Сіл. Лідар у рамках раптоўнай праверкі прыбыў на 227-ы агульнавайсковы палігон у Барысаўскім раёне, паведамляе БЕЛТА.
Як паведамлялася, маштабная праверка Узброеных Сіл па даручэнні Прэзідэнта Беларусі пачалася 16 студзеня. Першачарговая мэта - убачыць аб'ектыўную карціну, рэальны стан войскаў, ацаніць дзеянні ваеннаслужачых. Менавіта таму мерапрыемствы маюць раптоўны характар. Ключавой асаблівасцю праверкі з'яўляецца яе арганізацыя. Кіраўнік дзяржавы прыводзіць у баявую гатоўнасць воінскія часці, абмінаючы Міністэрства абароны і Генеральны штаб.
Прэзідэнт падпісвае распараджэнне пад грыфам "сакрэтна", у якім пазначана задума будучай праверкі. Дзяржсакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч атрымлівае закрыты пакет з дакументам, пасля чаго выязджае ў вызначаную кіраўніком дзяржавы воінскую часць. Па даручэнні беларускага лідара да правядзення праверкі таксама быў прыцягнуты старшыня КДК Васіль Герасімаў.
Аляксандр Лукашэнка трымае ход праверкі на асабістым кантролі, рэгулярна заслухоўвае даклады дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі.
Кіраўнік дзяржавы на нарадзе 3 лютага растлумачыў сістэму, па якой выбудавана праверка, наступным чынам: "Я ўсім давяраю. Але гэта - раптоўная праверка, якую праводзіць галоўнакамандуючы. І я хачу паглядзець, як у гэтай раптоўнай праверцы будуць дзейнічаць Генштаб і Мінабароны".
Першай была праверана воінская часць тэхнічнага забеспячэння - адна з буйнейшых воінскіх часцей Узброеных Сіл, дзе стаяць на захоўванні розныя ўзоры бранятанкавага ўзбраення і ваеннай тэхнікі. У ліку воінскіх часцей, якія былі правераны, - 19-я асобная гвардзейская механізаваная брыгада, 72-і гвардзейскі аб'яднаны вучэбны цэнтр, 38-я асобная гвардзейская дэсантна-штурмавая брыгада, 103-я Віцебская паветрана-дэсантная брыгада, 120-я асобная гвардзейская механізаваная брыгада, 11-я асобная гвардзейская механізаваная брыгада.
Пры правядзенні праверкі ўлічваецца вопыт вядзення баявых дзеянняў у сучасных ваенных канфліктах. Яе вынікі будуць пакладзены ў аснову ўдасканалення беларускай арміі.