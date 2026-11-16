Прэзідэнт Беларусі і губернатар Яўрэйскай АВ абмеркавалі лагістыку і павелічэнне тавараабароту
Вектары паглыблення супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Яўрэйскай аўтаномнай вобласцю Расіі абмяркоўвалі 16 лістапада ў Палацы Незалежнасці.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з губернатарам Яўрэйскай аўтаномнай вобласці Расіі Марыяй Касцюк.
Гэта першы візіт губернатара далёкаўсходняй вобласці ў Беларусь. Перамовы Марыі Касцюк і Аляксандра Лукашэнки задаюць тон далейшай сумеснай рабоце.
Таксама на сустрэчы абмеркавалі гістарычную ролю выхадцаў з Беларусі пры фарміраванні Яўрэйскай аўтаномнай вобласці Расіі. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што да стварэння гэтага края "беларусы сур'ёзна дакрануліся". Гэта пацвердзіла і кіраўнік ЯАВ.
Марыя Касцюк, губернатар Яўрэйскай аўтаномнай вобласці Расіі: "Вобласць была створана ў 1934 годзе, а перасяленне пачалося значна раней. І калі пайшлі першыя эшалоны, яны былі адсюль".
Па выніках сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі кіраўнік расійскага рэгіёна расказала аб канкрэтных напрамках развіцця супрацоўніцтва. Яна адзначыла, што гістарычна ЯАВ і Беларусь маюць вялікі патэнцыял для ўзаемадзеяння.
"Мы размаўлялі пра лагістыку, пра павелічэнне тавараабароту і пра тое, якім чынам гэта можна зрабіць. Плюс да гэтага мы размаўлялі, напрыклад, аб сэрвісным цэнтры. Сёння дастаткова актыўна ідзе развіццё машыннага парку - на Далёкім Усходзе ёсць дылерскія цэнтры, але, напрыклад, з Яўрэйскай аўтаномнай вобласці далёка ехаць да Усурыйска, да Прыморскага края для таго, каб аддаць тэхніку ў рамонт", - сказала кіраўнік расійскага рэгіёна.
Яна дадала, што падчас сустрэчы з беларускім лідарам гаворка ішла аб магчымым адкрыцці сэрвісных цэнтраў для абслугоўвання і рамонту тэхнікі.
Марыя Касцюк падкрэсліла, што беларуская прадукцыя вельмі падабаецца спажыўцам ЯАВ, і справа нават не столькі ў цане, колькі менавіта ў якасці, таму бакі абмеркавалі дыяпазон і магчымасці пашырэння асартыменту беларускіх тавараў у рэгіён, а таксама спосабы паскорыць дастаўку.