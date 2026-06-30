Прэзідэнт Беларусі наведаў Пекінскі ўніверсітэт і сустрэўся з кіраўніцтвам ВНУ
Аўтар:Ілона Красуцкая
30 чэрвеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка наведаў Пекінскі ўніверсітэт. Адбылася рабочая сустрэча беларускага лідара з кіраўніцтвам ВНУ. Цэнтральная тэма - узмацненне ўзаемадзеяння ў сферы адукацыі.
Супрацоўніцтва БДУ і Пекінскага ўніверсітэта - даўняе. Асабліва апошнія 4 гады на слыху была сумесная праграма ў такой інавацыйнай сферы, як біятэхналогіі. Група таленавітых студэнтаў з БДУ праходзіла навучанне па гэтай эксперыментальнай праграме.
У гэты дзень студэнты атрымалі свае дыпломы. Кіраўнік беларускай дзяржавы прысутнічаў на гэтай урачыстай цырымоніі (гл. відэа).