Прэзідэнт Беларусі павіншаваў народ Даніі з Днём Канстытуцыі

"Вялікая гісторыя, багатая культурная спадчына і прыродная ўнікальнасць Даніі па праве зарабілі ёй тытул жамчужыны Скандынавіі. Упэўнены, у сённяшняй міжнароднай сітуацыі для Даніі, як і для Беларусі, вельмі важна працягваць мірныя традыцыі ўзаемапаважлівых кантактаў і даверу паміж народамі", - гаворыцца ў віншаванні.