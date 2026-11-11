Прэзідэнт Беларусі прадставіў у Крамлі стратэгію бяспекі ў Еўразіі
Прэзідэнт Беларусі на саміце АДКБ у Крамлі 11 лістапада прадставіў падыходы Мінска да пытанняў забеспячэння калектыўнай бяспекі ў Еўразіі.
Мілітарызацыя Захаду, Украіна, замарожаныя канфлікты ў Цэнтральна-Азіяцкім рэгіёне - усё гэта трэба ўлічваць, выпрацоўваючы сумесныя падыходы.
Аляксандр Лукашэнка заклікаў калег па арганізацыі дзейнічаць больш рашуча, менавіта таму беларускі лідар прапанаваў узмацніць работу ў напрамку ўмацавання ваеннага патэнцыялу АДКБ.
Гл. відэа