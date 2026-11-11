Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Прэзідэнт Беларусі прадставіў у Крамлі стратэгію бяспекі ў Еўразіі

Аўтар:

Прэзідэнт Беларусі на саміце АДКБ у Крамлі 11 лістапада прадставіў падыходы Мінска да пытанняў забеспячэння калектыўнай бяспекі ў Еўразіі.

Мілітарызацыя Захаду, Украіна, замарожаныя канфлікты ў Цэнтральна-Азіяцкім рэгіёне - усё гэта трэба ўлічваць, выпрацоўваючы сумесныя падыходы.

Аляксандр Лукашэнка заклікаў калег па арганізацыі дзейнічаць больш рашуча, менавіта таму беларускі лідар прапанаваў узмацніць работу ў напрамку ўмацавання ваеннага патэнцыялу АДКБ.

Гл. відэа

Раздзелы:

Прэзідэнт

Чытайце таксама