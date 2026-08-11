Прэзідэнт Беларусі прыняў з дакладам прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, паведамляе БЕЛТА.
Ключавой тэмай даклада стаў міжнародны парадак дня з улікам нядаўніх сустрэч прэм'ер-міністра Беларусі. Падчас візіту ў Кыргызстан Аляксандр Турчын сустрэўся з Прэзідэнтам Садырам Жапаравым і абмеркаваў двухбаковыя адносіны, інтэграцыйныя сувязі ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза, а таксама гуманітарнае супрацоўніцтва.
Акрамя таго, прэм'ер-міністр Беларусі правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Расіі Міхаілам Мішусціным. Кіраўнікі ўрадаў разгледзелі пытанні эканомікі і ўзаемаадносін дзвюх краін.
Прэзідэнт дэталёва пацікавіўся вынікамі гэтых сустрэч і перамоў. Былі закрануты таксама пытанні ўдзелу кіраўніка беларускай дзяржавы ў маючых адбыцца самітах шэрагу міжнародных арганізацый.