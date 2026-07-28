Прэзідэнт Беларусі прыняў з дакладам старшыню Віцебскага аблвыканкама Аляксандра Рогожніка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
28 ліпеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню Віцебскага аблвыканкама Аляксандра Рогожніка, піша БЕЛТА.
Размова ішла аб сітуацыі ў Віцебскай вобласці, у тым ліку ў сельскай гаспадарцы. Кіраўнік дзяржавы спытаў, як разгортваюцца падзеі, цікавіўся наяўнасцю праблемных момантаў. Асобна закраналася тэма прыцягнення на работу ў вобласці грамадзян з Узбекістана.
"Лінія фронту - на шчасце, мірнага - праходзіць цяпер праз Віцебскую вобласць. Бачыш, што і надвор'е такое, і іншае... І сам ты ў пекла гэта трапіў", - сказаў кіраўнік дзяржавы.
"Якая сітуацыя ў Віцебскай вобласці? Як разгортваюцца падзеі, якія праблемы там?" - абазначыў спектр ключавых пытанняў Аляксандр Лукашэнка.