Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з кіраўніком Туркменістана

Вялікі дзень для Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Напярэдадні саміту СНД Аляксандр Лукашэнка і прэзідэнт Туркменістана правялі сустрэчу на тэрыторыі нацыянальнай турыстычнай зоны "Аваза". Пасля пратакольнай здымкі журналісты пакінулі двух лідараў размаўляць у фармаце тэт-а-тэт. Заяў для прэсы пакуль не было.

Больш за 15 пытанняў на парадку дня пасяджэння

9 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі прымае ўдзел у саміце краін СНД. Гэта галоўная падзея ў календары юбілейнага года для Садружнасці. У снежні аб'яднанню 35 гадоў. Аляксандр Лукашэнка агучыць пазіцыю Мінска па актуальных тэмах дзейнасці і перспектывах СНД. На парадку дня больш за паўтара дзясятка пытанняў: ад сацыяльнага развіцця і транспартнай злучанасці да бяспекі і захавання гістарычнай памяці. На саміце плануецца прыняць заяву ў сувязі з 35-годдзем стварэння Садружнасці.

Таксама кіраўнікі дзяржаў абмяркуюць старшынства ў СНД у 2027 годзе і меры па фарміраванні станоўчага вобраза.