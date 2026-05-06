Прэзідэнт Беларусі сустрэнецца з расійскім лідарам для двухбаковых перамоў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка з рабочым візітам у Расійскай Федэрацыі. Па запрашэнні Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна кіраўнік беларускай дзяржавы разам з іншымі высокімі замежнымі гасцямі возьме ўдзел ва ўрачыстасцях у гонар гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
Першы борт прызямліўся ў Маскве ў аэрапорце Унукава. 8 красавіка ў беларускага лідара запланаваны двухбаковыя перамовы з Уладзімірам Пуціным.
Актуальныя тэмы, класічныя для саюзных адносін: двухбаковы тавараабарот, убудаванне прадпрыемстваў у агульнавытворчыя ланцужкі, бяспека і святкаванне Вялікай Перамогі. Гістарычная памяць для нашых народаў сёння як ніколі мае значэнне.
Спытаў Прэзідэнт ля трапа і пра працу новага пасла. Экс-міністр фінансаў Юрый Селіверстаў заняў гэту пасаду ў студзені. Адна з галоўных дыпламатычных задач - па-ранейшаму эканоміка.
Вялікіх вынікаў чакаюць і ад стварэння мультыбрэндавых цэнтраў беларускай тэхнікі, як і пунктаў продажаў і сэрвіснага абслугоўвання. Але гэта ўжо пытанні на ўзроўні ўрадаў дзвюх краін.
Што датычыцца двухбаковых перамоў прэзідэнтаў, падрабязнасці будуць вядомыя зусім хутка. Па праграме запланаваны рабочая вячэра двух лідараў. Ужо 9 Мая беларускага лідара будуць чакаць на парадзе ў гонар Дня Перамогі.