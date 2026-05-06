Прэзідэнт Беларусі сустрэнецца з расійскім лідарам для двухбаковых перамоў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка з рабочым візітам у Расійскай Федэрацыі. Па запрашэнні Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна кіраўнік беларускай дзяржавы разам з іншымі высокімі замежнымі гасцямі возьме ўдзел ва ўрачыстасцях у гонар гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.

Актуальныя тэмы, класічныя для саюзных адносін: двухбаковы тавараабарот, убудаванне прадпрыемстваў у агульнавытворчыя ланцужкі, бяспека і святкаванне Вялікай Перамогі. Гістарычная памяць для нашых народаў сёння як ніколі мае значэнне.