Прэзідэнт Беларусі заслухаў даклад міністра абароны Віктара Хрэніна
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 22 ліпеня заслухаў даклад міністра абароны Віктара Хрэніна, піша БЕЛТА.
Кіраўніку дзяржавы даложана аб мерапрыемствах ваеннай падрыхтоўкі ва Узброеных Сілах, існуючай абстаноўцы вакол краіны, дапамозе аграрыям з боку ваеннаслужачых у перыяд уборачнай кампаніі.
Што датычыцца падрыхтоўкі асабовага складу, яна праводзіцца на планавай аснове з улікам аналізу і вывадаў, зробленых па выніках комплекснай праверкі ў пачатку года.
Віктар Хрэнін далажыў, што ваенна-палітычная абстаноўка складваецца спакойная, а напружанне ў большай ступені прысутнічае ў інфармацыйным полі. Вялікай актыўнасці ўзброеных сіл краін НАТА цяпер не фіксуецца.
Аналагічна і на паўднёвых рубяжах - з сумежнага боку няма прыкмет падрыхтоўкі да якіх-небудзь агрэсіўных дзеянняў. У прыгранічнай зоне на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца мінімальны камплект падраздзяленняў сіл спецыяльных аперацый, якія забяспечваюць бяспеку ва ўзаемадзеянні з пагранічнікамі.
Яшчэ адна тэма даклада датычылася ўборачнай кампаніі. Ваенныя ў гэтым пытанні традыцыйна аказваюць падтрымку аграрыям. Прэзідэнту дэталёва даложана, у якіх рэгіёнах ваеннаслужачыя выконваюць адпаведныя задачы, колькі выдзелена тэхнікі і механізатараў.
Размова таксама ішла аб рэалізацыі дадзенага на селектарнай нарадзе даручэння Аляксандра Лукашэнкі аб накіраванні ў армію недысцыплінаваных і нядобрасумленных работнікаў уборачнай кампаніі. Міністр абароны далажыў Прэзідэнту прапанову аб падключэнні да выканання пастаўленай задачы ваенных камісараў у рэгіёнах.-0-