Прэзідэнт Беларусі заслухаў даклад Вальфовіча аб ходзе праверкі боегатоўнасці Узброеных Сіл
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 лютага заслухаў даклад дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Аляксандра Вальфовіча аб ходзе маштабнай праверкі боегатоўнасці Узброеных Сіл, што праводзіцца па распараджэнні кіраўніка дзяржавы.
Як паведамляе БЕЛТА, Аляксандру Лукашэнку даложана аб завяршэнні другога этапу, у рамках якога правяралася боегатоўнасць большасці воінскіх часцей практычна ва ўсіх аб'яднаннях Узброеных Сіл, уключаючы сілы спецыяльных аперацый. Праведзены кантрольныя заняткі на палігонах па агнявой і фізічнай падрыхтоўцы, на чым па патрабаванні Прэзідэнта быў зроблены асноўны акцэнт.
Падчас праверкі боегатоўнасці ў ролі ўмоўнага праціўніка былі задзейнічаны падраздзяленні ўнутраных войскаў МУС. Прэзідэнту даложана папярэдняя ацэнка дзеянняў ваеннаслужачых Узброеных Сіл і ўнутраных войскаў, наколькі прафесійна яны справіліся з пастаўленымі задачамі.
Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу сур'ёзна прааналізаваць выяўленыя падчас праверкі недахопы - з мэтай вызначыць слабыя месцы і палепшыць падрыхтоўку асабовага складу, уключаючы афіцэрскае звяно. У цэлым праверка будзе прадоўжана. Чакаецца, што будзе правераны яшчэ шэраг воінскіх часцей для ацэнкі ўзроўню падрыхтоўкі ва ўсіх відах і родах Узброеных Сіл.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: па выніках праверкі важна атрымаць рэальную карціну здольнасці і гатоўнасці Узброеных Сіл дзейнічаць у адпаведнасці з іх прызначэннем. Таму акцэнт робіцца на раптоўнасці і максімальнай аб'ектыўнасці ацэнкі воінскіх часцей, якія правяраюцца.