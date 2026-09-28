Прэзідэнт Беларусі ўзгадніў прызначэнне дзесяці новых кіраўнікоў раёнаў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даў згоду на назначэнне новых кіраўнікоў мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, паведамляе БЕЛТА.
Пасаду старшыні Гарадоцкага райвыканкама зойме Ірына Дубавец.
Віталь Карталеўскі ўзгоднены для назначэння на пасаду старшыні Талачынскага райвыканкама.
Клецкі райвыканкам узначаліць Дзмітрый Сасіновіч.
Пасаду старшыні Капыльскага райвыканкама зойме Іван Дамашэвіч.
Жанна Алішэвіч узгоднена на пасаду старшыні Любанскага райвыканкама.
На чале Слуцкага райвыканкама цяпер будзе працаваць Віталь Платун.
Старадарожскі райвыканкам узначаліць Аляксандр Праташчык.
На пасаду старшыні Клімавіцкага райвыканкама ўзгоднены Аляксандр Анжэнка.
Новым кіраўніком адміністрацыі Партызанскага раёна горада Мінска стане Мікалай Строк.
Адміністрацыю Першамайскага раёна сталіцы ўзначаліць Аляксандр Драгун.