Прэзідэнт на фестывалі "Кліч Палесся": Мы будзем рабіць усё для таго, каб быў мір

Пра тое, як важна захоўваць традыцыі і самабытнасць і пры гэтым развіваць палескі край, 15 жніўня гучала ў Ляскавічах.

Там Аляксандр Лукашэнка адкрыў міжнародны фестываль этнакультурных традыцый "Кліч Палесся". Гэта асаблівы край, за апошні час ён прыкметна змяніўся. Змяняецца аблічча поўдня Беларусі, развіваюцца вытворчасці, робяць усё для камфорту жыцця людзей.

Трэба ўшчыльную заняцца будаўніцтвам дарог і мастоў у рэгіёне, прыводзіць у парадак пойму Прыпяці, каб атрымаць больш кармоў. Беларускі лідар гаварыў з людзьмі і пра мір. Зарука спакою - у мірнай працы, у развіцці эканомікі.

Вялікі святочны марафон на самым поўдні краіны сабраў тысячы ўдзельнікаў і дзясяткі тысяч гасцей. Конкурсы, незабытыя рамёствы, смачныя пачастункі (толькі сапраўдныя беларускія прысмакі). У стагоддзе высокіх тэхналогій, патоку інфармацыі і шалёнага рытму жыцця на беразе Прыпяці проста адпачываеш душой.

Народную ініцыятыву Прэзідэнт падтрымаў, першы такі фестываль адбыўся яшчэ ў 2010 годзе. Задумка яго і наогул па Палессі тады была простай - падштурхнуць жыццё ў гэтых месцах, захаваць традыцыі і нашу спадчыну, не страціць самабытнасць. Але галоўнае - на ўсю моц задзейнічаць патэнцыял гэтых месцаў, развіваць край для людзей.

Крэда беларускага Прэзідэнта: адкрыта і прама гаварыць з людзьмі

Аляксандр Лукашэнка часта бывае на Палессі. І свайго дачынення не ўтойвае. Гэта месца, куды хочацца вяртацца. Няма ў Беларусі, мабыць, другога такога душэўнага фэста, які ідзе каранямі ў мінулае, заснаванае на зямлі сапраўдных беларусаў. Такое свята - падстава сабрацца разам тром славянскім народам (гл. відэа).