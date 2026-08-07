Прэзідэнт на Міншчыне: прадукцыя "Зеніт-БелОМА", гандаль на сяле і сустрэча з жыхарамі Вілейкі

Тэму аднолькавай якасці жыцця ў беларускіх гарадах і вёсках абмяркоўвалі 7 жніўня ў Вілейцы. Прэзідэнт выехаў у Мінскую вобласць.

Нарада па гандлі на сяле прайшла не ў мяккай рыторыцы. Прэзідэнт патрабуе ад усіх (гэта датычыцца і Белкаапсаюза, і прыватных кампаній) поўнасцю забяспечыць людзей, асабліва зараз, калі ў аграрыяў адзін з самых складаных перыядаў працы.

Далажылі Прэзідэнту і аб тым, як ідуць справы на адным з прадпрыемстваў холдынга "БелОМА", дзе вырабляюць не толькі оптыку, але таксама аўтакампаненты і бытавыя прыборы.

Уражанне аб тым, як працуюць у рэгіёне, у кіраўніка дзяржавы склалася яшчэ па дарозе. Падрабязнасці рабочай паездкі Прэзідэнта гл. у відэа.