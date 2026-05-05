3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
Прэзідэнт ветэранам: Мы вашу Перамогу нікому не аддадзім
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод напярэдадні Дня Перамогі звярнуўся да ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны са словамі ўдзячнасці, паведамляе БЕЛТА.
"Вы нам вельмі патрэбны, таму што без вас нам будзе вельмі складана. Як бы там ні было, а чалавечая памяць такая, і чалавек такі, што з цягам часу страчвае гэту памяць. Яна сыходзіць, становіцца не такой вострай. А мы, хто захаваў праўду пра тую Вялікую Перамогу, зрабілі гэта перш за ўсё дзякуючы вам, тым, хто жыве, перажыў цяжкі час, расказаў нам і нашай моладзі пра тое, як гэта было. Вось простая матэматыка, чаму вы нам вельмі і вельмі патрэбны, і не толькі нам", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
"Што датычыцца тых, хто цяпер жыве ў Беларусі, я хачу, каб нашы старэйшыя таварышы ведалі: мы вашу Перамогу нікому не аддадзім. Мы заўсёды будзем верныя тым традыцыям, якія аднавілі і выхавалі нас. Дзякуй вам за гэта", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.