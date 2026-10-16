Прэзідэнт вызначыў тры пункты росту для поўначы Віцебшчыны: турызм, АПК, лесаперапрацоўка

Трэніроўка апалчэння, турыстычны патэнцыял поўначы краіны і вялікія зносіны з журналістамі - насычаная пятніца ў Прэзідэнта.

Аляксандр Лукашэнка азнаёміўся з падрыхтоўкай атрадаў народнага апалчэння і адзначыў неабходнасць пашыраць сетку такіх дружын па Беларусі. Таксама тры галоўныя маркеры развіцця паўночнага краю ад Першага - турызм, "аграрка" і лесаперапрацоўка: усё гэта грошы і дастатак для рэгіёна. І ўжо фірменная "візітоўка" Прэзідэнта пры зносінах з журналістамі: сумленны аналіз падзей у краіне і вакол нашых рубяжоў. Калі будзе мір ва Украіне? Чаго не павінен рабіць Трамп, а што наша сельская гаспадарка павінна?

Падчас рабочых паездак Аляксандр Лукашэнка заўсёды глядзіць на рэгіён комплексна. Ад пытанняў АПК і прамысловасці да развіцця тэрыторый, турыстычнага патэнцыялу і бяспекі. Заклік Прэзідэнта не заставацца ў баку ад умацавання абараназдольнасці краіны пачулі ў Верхнядзвінскім раёне. На базе паляўнічай гаспадаркі "Красны Бор" - пляцоўкі для турыстаў - арганізавалі заадно і каманду народнага апалчэння (гл. відэа).