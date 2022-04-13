Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка праводзіць перамовы з кіраўніком Прыморскага края Алегам Кажамякам

Працягваецца рабочы візіт Прэзідэнта Беларусі ў Расійскую Федэрацыю. Сёння Аляксандр Лукашэнка наведвае Прыморскі край. У гэтыя хвіліны праходзяць перамовы з губернатарам рэгіёна Алегам Кажамякам. Першыя кадры сустрэчы.

Беларусь мае намер сур'ёзна працаваць у Прымор'і. Гэта заявіў кіраўнік дзяржавы на перамовах ва Уладзівастоку. Важна ў гэты перыяд заходняга націску бачыць новыя магчымасці для больш цеснага супрацоўніцтва і кааперацыі. У Беларусі і Расіі яшчэ будуць вучыцца, як пераадольваць санкцыі, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.