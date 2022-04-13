Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка праводзіць перамовы з кіраўніком Прыморскага края Алегам Кажамякам
Працягваецца рабочы візіт Прэзідэнта Беларусі ў Расійскую Федэрацыю. Сёння Аляксандр Лукашэнка наведвае Прыморскі край. У гэтыя хвіліны праходзяць перамовы з губернатарам рэгіёна Алегам Кажамякам. Першыя кадры сустрэчы.
Беларусь мае намер сур'ёзна працаваць у Прымор'і
Беларусь мае намер сур'ёзна працаваць у Прымор'і. Гэта заявіў кіраўнік дзяржавы на перамовах ва Уладзівастоку. Важна ў гэты перыяд заходняга націску бачыць новыя магчымасці для больш цеснага супрацоўніцтва і кааперацыі. У Беларусі і Расіі яшчэ будуць вучыцца, як пераадольваць санкцыі, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Працягваецца рабочы візіт Прэзідэнта Беларусі ў Расію
Галоўная тэма сустрэчы - супрацоўніцтва Беларусі з далёкаўсходнім рэгіёнам, рэалізацыя праектаў і новыя напрамкі ўзаемадзеяння. У прыватнасці, акцэнт на пытаннях гандлю па шырокім спектры пазіцый і пастаўках рыбнай прадукцыі на беларускі рынак. Плануецца, што Аляксандр Лукашэнка пабывае на востраве Рускі, азнаёміцца з рэалізацыяй інфраструктурных і грамадска-культурных праектаў.