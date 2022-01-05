Ордэнам Айчыны III ступені ўзнагароджаныя намесник старшыні Савета Рэспублікі Леанід Заяц і старшыня ЦВК 1996-2021 Лідзія Ярмошына

3.71 BYN
Ордэнам Айчыны III ступені ўзнагароджаныя намеснік старшыні Савета Рэспублікі Леанід Заяц і старшыня ЦВК Беларусі з 1996-га да 2021-га года Лідзія Ярмошына. Указ сёння падпісаў Прэзідэнт. Гэтай узнагароды яны ўдастоеныя за шматгадовую плённую працу ў дзяржаўных органах, актыўны ўдзел у грамадска палітычным жыцці краіны і рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі.