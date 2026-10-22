Прэзідэнту далажылі аб выніках працы ў перагаворным працэсе з ЗША
Як прасоўваюцца перагаворы на беларуска-амерыканскім трэку? Аб выніках гэтай працы сёння далажылі Прэзідэнту.
Нагадаем, на працягу бягучага года ў Палацы Незалежнасці прайшло некалькі перагаворных раўндаў - у Мінск прыязджаў спецпасланнік ЗША Джон Коўл.
Амерыканскі бок заявіў пра значны прагрэс, дасягнуты нашымі краінамі па выніках перагавораў. Для Беларусі яны выліліся ў адмену шэрагу санкцыйных абмежаванняў для беларускіх кампаній.