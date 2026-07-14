Прэзідэнту расказалі пра селекцыйна-генетычную работу на прыкладзе гаспадаркі "Вусце"
Аўтар:Наталля Брэвус
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка працягвае работу ў рэгіёнах. 14 ліпеня размова на самае шырокае кола тэм адбылася ў Аршанскім раёне на эксперыментальнай базе ў "Вусці" - яна вядомая на ўсю краіну сваімі чырвонымі дацкімі каровамі.
Наперадзе ў навукоўцаў галоўны этап - стварыць племянное ядро, якое валодала б высокім генетычным патэнцыялам. Зафіксаваць сваю чырвоную пароду ў Беларусі разлічваюць да 2030 года. Прэзідэнт даручыў выпрацаваць выразную праграму па вырошчванні такіх кароў у краіне.
Ацанілі і перспектывы беларуска-ўзбекскага супрацоўніцтва. Партнёры з Андыжанскай вобласці разлічваюць на сумесную работу ў розных сферах. Аб гэтым дамовіліся Прэзідэнты дзвюх краін на нядаўніх перамовах у Мінску (гл. відэа).