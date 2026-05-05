Прэзідэнты Беларусі і РФ правядуць сустрэчу 8 мая
8 мая адбудзецца сустрэча Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніком расійскай дзяржавы Уладзімірам Пуціным, паведамляе sputnik.by.
Аб маючай адбыцца сустрэчы паведаміў памочнік Прэзідэнта РФ Юрый Ушакоў. Ён адзначыў, што кіраўнікі дзяржаў правядуць сяброўскую вячэру. Падчас яе бакі абмяркуюць пытанні супрацоўніцтва паміж Масквой і Мінскам і перспектывы яго развіцця, дадаў Ушакоў.
"Што датычыцца Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі, то Прэзідэнт Пуцін сустрэнецца з ім ужо заўтра вечарам за сяброўскай вячэрай, падчас якой абмяркуе, натуральна, перспектывы далейшага развіцця нашых двухбаковых адносін", - сказаў Ушакоў.
Акрамя таго, кіраўнікі дзяржаў не абмінуць увагай міжнародныя, рэгіянальныя і іншыя праблемы, дадаў памочнік Прэзідэнта РФ.