"Прыдаць новы імпульс": Муравейка пра асноўныя задачы на пасадзе старшыні Віцебскага аблвыканкама
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прызначыў Паўла Муравейку старшынёй Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Пытанне развіцця паўночнай вобласці - пад пастаяннай пільнай увагай кіраўніка дзяржавы. Не раз за апошні час абмяркоўвалі і праблемы, і шляхі вырашэння для віцяблян.
Новаму губернатару давядзецца засяродзіцца на важнейшых задачах, якія гучалі 16 лістапада пры прызначэнні: забяспечыць устойлівае развіццё і выкананне ўсіх сацыяльна-эканамічных паказчыкаў, працаваць над якасцю жыцця людзей, прытрымлівацца выканання дысцыпліны - арганізацыйнай і тэхналагічнай, забяспечваць выкананне даручэнняў. Падтрымка рэгіёну была сур'ёзная, таму разлічваюць на аддачу (гл. відэа).