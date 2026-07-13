Райаграсэрвісы павінны стаць апорнымі пунктамі для вытворцаў тэхнікі - Лукашэнка

Развіццё рэгіёнаў, узорны аграсэрвіс і ўборачная кампанія - гэта галоўныя тэмы рабочай паездкі Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Магілёўскую вобласць. Размова ішла пра стан спраў у Шклоўскім раёне, ён будзе шмат у чым прыкладам для іншых.

Тут завяршаецца мадэрнізацыя цэнтра па абслугоўванні тэхнікі. Такія сучасныя аграсэрвісы павінны стаць апорнымі пунктамі для айчынных вытворцаў машын. Няпростыя задачы стаяць перад аграрыямі ў цэлым - сельгаспрадпрыемствы ўступаюць у масавую ўборку. А надвор'е не без сюрпрызаў. У рэгіёнах патрэбны рабочыя рукі, Аляксандр Лукашэнка выказаўся пра асноўныя падыходы да прыцягнення працоўных мігрантаў з-за мяжы - усё павінна быць сістэмна і на кантролі ўлад (гл. відэа).