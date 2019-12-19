Пытанні бяспекі і абароны абмеркавалі на пасяджэнні Савета бяспекі

Свежы погляд на абарону і бяспеку зыходзячы з рэалій нашага часу. Менавіта пра гэта сёння ішла размова на пасяджэнні Савета бяспекі. Адобраны новы план абароны Беларусі і Канцэпцыя будаўніцтва і развіцця Узброеных сіл да 2030 года. Пакет дакументаў падпісаў Прэзідэнт. Становішча ў рэгіёне і свеце прымушае быць напагатове. Зрэшты, беларуская армія - надзейны шчыт. Разглядаючы няпростыя пытанні абароны краіны і будучыні Узброеных сіл, Кіраўнік дзяржавы не забыў нагадаць, што Беларусь прытрымліваецца выключна міралюбнай палітыкі. А што яшчэ гучала, спытаем у нашага аглядальніка Наталлі Брэвус.



Немагчыма не заўважаць таго, што адбываецца вакол нас. Менавіта з гэтага пачаў Прэзідэнт пасяджэнне Савета бяспекі. Нават тыя, хто далёкі ад навін і вялікай палітыкі, бачаць, што канфліктны клубок на планеце закручваецца ўсё мацней. ЗША, ЕС, Кітай, Расія - паміж гэтымі цэнтральнымі сіламі можа заіскрыць у любы момант.







Беларусь захоўвае статус донара стабільнасці ў рэгіёне

Захад "дэманізуе" Расію і па гэтай прычыне пашыраецца прысутнасць натаўскіх войскаў у суседніх з намі еўрапейскіх краінах. Свае баявыя магчымасці дэманструе Масква. Г. з. куды ні зірні - па абодва бакі ад Беларусі нарошчваецца ваенная моц. Дадайце да гэтага байцоў на першы погляд нябачнага інфармацыйнага фронту. Як гэта не ўлічваць?





Беларуская армія - інструмент недапушчэння вайны

Хай моцныя свету паказваюць мускулы, гэта не для нас. Выбар Беларусі - выключна абарончая стратэгія: ні на каго не нападзём, але заўсёды гатовыя пастаяць за сябе. Усё для гэтага ёсць. Дарэчы, беларуская армія прайшла 4 хвалі мадэрнізацыі, каб заўсёды быць у трэндзе і быць здольнай даць адпор любой агрэсіі.





Новы план абароны Беларусі

У выпадку пагрозы ў краіны заўсёды павінен быць надзейны шчыт - эфектыўная сістэма мер папераджальных і ў адказ. Апошні год Генштаб займаўся перапрацоўкай плана абароны Беларусі. Па сутнасці, гэта новы погляд на бяспеку і абарону з улікам выклікаў часу.

Зразумела, што большая частка дакументаў сённяшняга Савета бяспекі - пад грыфам сакрэтна. Яно і зразумела, хто ж свеціць сваю бяспеку і ваенную стратэгію. Але што чакае галоўнакамандуючы ад людзей у пагонах?

Пры ўсёй сакрэтнасці Прэзідэнт скіраваў сілавікоў быць максімальна транспарэнтнымі для партнёраў-суседзяў. Як гаварыцца, не трымаць камень за пазухай, не палохаць грамадства, а адкрыта распавядаць, як гатовыя дзейнічаць у розных сітуацыях. Дарэчы, і нам, журналістам, даручыў, калі мы дзяжурылі ля зачыненых дзвярэй у чаканні генералаў, распытаць іх з прыдзіркамі. Што мы і зрабілі.





Канцэпцыя будаўніцтва і развіцця Узброеных сіл да 2030

Такім чынам, план абароны дапаможа заўсёды быць напагатове. У звязцы разглядаецца і развіццё арміі ў найбліжэйшае дзесяцігоддзе: яе склад, наяўнасць сучаснага ўзбраення, асабліва па авіяцыі і супрацьпаветранай абароне. Усё гэта важна. І калі з колькасцю зразумела, тут застанецца без змянення - 65 тысяч чалавек у арміі цалкам нармальна. А вось матчастку падцягнуць. Маюць намер зрабіць стаўку на беспілотнікі, радыёэлектронную і радыёлакацыйную разведку, закупку ўдарнай авіяцыі і мадэрнізацыю артылерыі ракетных войскаў. Так, для гэтага патрэбныя грошы. Вядома, такіх беспамерных бюджэтаў, як, напрыклад, у ЗША (Пентагон атрымае больш за 730 мільярдаў долараў), у нас няма. Але выдаткі на абарону будуць павялічваць - зробяць тое, што па сілах дзяржаве і не на шкоду ваеннай бяспецы.





А. Лукашэнка зацвердзіў новы план абароны Беларусі