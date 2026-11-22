Панядзелак у Палацы Незалежнасці пачаўся адразу з дзвюх падзей, па навінах вельмі цікавых: на поўначы Беларусі і на мяжы з Кітаем. Генерал-маёр Муравейка ў касцюме - кадры, да якіх усе хутка звыклі. Кар'ера кіраўніка Генеральнага штаба развівалася імкліва: пасада намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта - і вось прызначэнне ўзроўню ў разы шырэйшае, чым толькі рашэнне ваенных пытанняў.

"Я хацеў бы вас бачыць губернатарам Віцебскай вобласці", - звярнуўся да яго Аляксандр Лукашэнка.

Месяц рэгіён быў без кіраўніка: экс-кіраўніка Віцебскай вобласці вызвалілі ад пасады па стане здароўя. Прэзідэнт патлумачыў, чаму выбар сярод варыянтаў спыніўся менавіта на Паўле Муравейку. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што спецыяльна запрашаў яго на апошнія мерапрыемствы, каб той адчуў узровень адказнасці за развіццё рэгіёнаў, і назіраў за ім у зале: будучая праца выклікае ў яго не проста цікавасць, а азарт.

Сілы спецаперацый, унутраныя войскі - гэта дакладна ніхто лепш за генерал-маёра не зразумее. У аграрнай сферы трэба будзе ўключыцца, але прыклад іншага генерала - Караева - у губернатарскім поспеху больш чым гаворыць. Так што гэта будзе ўжо другі вопыт у беларускай рэальнасці (больш падрабязна – глядзіце відэа).