Адбылася тэлефонная размова Аляксандра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным | 19.06.2020
Сёння адбылася тэлефонная размова Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.
Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі некалькі актуальных тэм. Па-першае, сітуацыю з каранавірусам у Беларусі і Расіі, яе развіццё і процідзеянне. Акрамя таго, Уладзімір Пуцін запрасіў свайго беларускага калегу на парад. Аляксандр Лукашэнка запрашэнне прыняў. На трыбунах ён будзе прысутнічаць разам са сваімі сынамі.
Гаварылі і пра сітуацыю ў эканоміцы, далейшыя перспектывы і кантакты. Прэзідэнты дамовіліся прадоўжыць размову ў Маскве.
Аб падрабязнасцяхразмовыжурналістам расказала прэс-сакратар Кіраўніка беларускай дзяржавы Наталля Эйсмант (відэа).