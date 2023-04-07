3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Саюзныя адносіны Беларусі і Расіі выходзяць на новы ўзровень - вынікі візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву
80 % саюзных праграм рэалізаваныя. Амаль 50 млрд долараў гандлёвага абароту. Сувязі - больш за 8 тыс. беларускіх і расійскіх прадпрыемстваў. І далей - курс на збліжэнне ў прамысловай кааперацыі, бізнесе, і, вядома, агульнай бяспецы. Гэта Вышэйшы дзяржсавет, які завяршыўся напярэдадні, можна назваць своеасаблівым падвядзеннем вынікаў.
Падзеі, якія папярэднічалі ўсяму, былі надзвычай насычанымі. За некалькі дзён з'явілася інфармацыя аб размяшчэнні тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі. 3 красавіка на адным з расійскіх палігонаў стартавала навучанне беларускіх вайскоўцаў працы з "Іскандэрамі". У гэты ж дзень у Мінску сустрэліся кіраўнікі расійскай разведкі і беларускага Камітэта дзяржбяспекі.
І вось, як лагічны вынік - зараз прагучалі тэзісы аб прынятым рашэнні падрыхтаваць новую канцэпцыю бяспекі Саюзнай дзяржавы. Усё гэта адказы на заявы апанентаў аб тым, што Беларусь і Расія ў гэтым пытанні існуе "больш на паперы", чым у рэальнасці. Кацярына Круталевіч прадоўжыць (падрабязнасці ў відэа).