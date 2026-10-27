Тавараабарот, праекты і інвестыцыі: вынікі сустрэчы Прэзідэнта з кіраўніком Санкт-Пецярбурга
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 27 кастрычніка ў Палацы Незалежнасці прыняў губернатара Санкт-Пецярбурга Аляксандра Бяглова. Гаварылі пра лічбы: каля 3 млрд долараў у год - да такога рэгіянальнага супрацоўніцтва варта імкнуцца. Сваю ролю тут адыгралі і гістарычны момант, і сучаснае развіццё дзелавых сувязяў, над якімі працуюць абодва бакі.
Вялікі тавараабарот з Санкт-Пецярбургам для Беларусі - не страчаны стандарт з савецкага часу, нягледзячы на агульнасаюзную сістэму раздзелу працы.
Менавіта беларусы былі ключавымі пастаўшчыкамі для паўночнага захаду РСФСР. Мінскі падшыпнікавы завод, МТЗ пастаўлялі камплектуючыя. Тавары практычна ўсёй лёгкай прамысловасці прывозіліся з Беларусі: тканіна, абутак, бялізна, не кажучы ўжо аб прадуктах харчавання. Ленінградская вобласць не вырабляла і не можа вырабляць шмат у сілу клімату.
Цяпер кааперацыйныя сувязі амаль не страцілі сваю сілу, але заўсёды ёсць куды імкнуцца. Таму Аляксандр Бяглоў, губернатар Санкт-Пецярбурга, у Мінску часты госць. Пачнуць дыялог не з эканомікі, а з асабістага прыемнага моманту: Аляксандра Дзмітрыевіча ўзнагародзілі ордэнам Пашаны (гл. відэа).