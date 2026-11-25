Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка не лічыць сябе дыктатарам. Аб гэтым ён заявіў у інтэрв'ю французскаму часопісу Le Point.

Адказваючы на пытанне, ці мае для Прэзідэнта Беларусі значэнне, што на Захадзе яго лічаць аўтакратам або дыктатарам, Аляксандр Лукашэнка сказаў: "Тое, што ў маёй палітыцы прысутнічаюць ноткі аўтарытарызму, гэта праўда. У нас улада такая. У вас (у Францыі. - Заўвага рэд.) таксама жорсткая сістэма ўлады. У нас - яшчэ больш жорсткая. У адпаведнасці з Канстытуцыяй".

Кіраўнік беларускай дзяржавы растлумачыў, што гэта датычыцца кіравання, палітычнага ладу ў Беларусі, дзе Прэзідэнт адказвае практычна за ўсё. "Усё сыходзіцца на Прэзідэнце: кадравая палітыка, вызначэнне знешняй і ўнутранай палітыкі. Паводле нашай Канстытуцыі", - сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка расказаў, што такія моцныя прэзідэнцкія паўнамоцтвы былі неабходны, каб "зляпіць, выбудаваць нашу дзяржаву" ў 1990-я гады пасля набыцця незалежнасці. "Я ж не меў гэтай улады, калі мяне выбралі. У нас парламент меў большую ўладу і гэтак далей. І любыя мае спробы змяніць нешта для нармальнага жыцця людзей натыкаліся на супраціўленне ў парламенце. Як у ЗША прыкладна (гаворка пра Кангрэс, які разам з Прэзідэнтам таксама валодае моцнымі паўнамоцтвамі. - Заўвага рэд.), не гаворачы па сутнасці аб палітыцы Трампа і маёй. Немагчыма было працаваць".

Тады, у 1996 годзе, кіраўнік беларускай дзяржавы вынес пытанне аб палітычным ладзе краіны на рэферэндум. "Народ прыняў гэту Канстытуцыю, па якой мы жывём. Папраўкі мы ўносілі ў гэту Канстытуцыю. Народ галасаваў, - сказаў беларускі лідар. - Ёсць вынікі. Я ў гэтым плане дзейнічаў (правільна/няправільна) як мог. Тое, што вы бачыце, гэта ўсё створана пры цяперашняй прэзідэнцкай уладзе".

Вяртаючыся да сутнасці пытання, Аляксандр Лукашэнка звярнуўся да тэрміна "аўтарытарызм" у дачыненні да яго прэзідэнцкіх паўнамоцтваў і стыля праўлення: "Аўта- (ад грэчаскага autуs ("сам"). - Заўвага рэд.). Чалавек у многім вызначае. Таму элементы гэтага ёсць".

Але кіраўнік беларускай дзяржавы пры гэтым адмаўляе, што з'яўляецца дыктатарам. "Тое, што Лукашэнка дыктатар, - гэта глупства поўнае. Нават Макрон (ён жа не дыктатар), маючы ядзерную зброю, маючы моц такую - амаль 3,5 трлн ВУП долараў (Францыі. - Заўвага рэд.), - яго дыктатарам не назавеш. Ён не можа прадыктаваць свету нешта. А я што магу? У мяне няма такога рэсурсу, каб дыктаваць, - заявіў Прэзідэнт. - Таму я ніякі не дыктатар. Гэта чыста такое - мяне абазвалі журналісты, напэўна, з падачы нейкага палітыка, не вельмі падумаўшы аб тым, што сказалі. Таму я сябе, сваю палітыку і ўладу так ацэньваю. Так, у мяне вялікія паўнамоцтвы".

Адно з пытанняў у час інтэрв'ю таксама датычылася праведзеных у 2020 годзе ў Беларусі прэзідэнцкіх выбараў, якія, як сказала інтэрв'юер Ан Ніва, многія ў еўрапейскіх краінах палічылі не зусім сумленнымі.

"Ужо "не зусім"? Раней гаварылі "наогул не сумленныя". Я рады, што "не зусім" ужо", - зрабіў рэмарку Аляксандр Лукашэнка.

Што датычыцца негатыўных ацэнак сумленнасці выбараў, Прэзідэнт пракаменціраваў такія заявы наступным чынам: "Гэта справа густу. У вас даных аб тым, што гэта было сумленна/несумленна, няма. Акрамя "несумленных", з вашага пункту гледжання, вынікаў выбараў, аб якіх у нас законна, у адпаведнасці з Канстытуцыяй паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія. Вось яны - гэтыя даныя. Іншых няма. Там сумненні нейкія, меркаванні і іншае… Але я ж вопытны палітык. Я да гэтага стаўлюся спакойна. Ну, хочаце вы лічыць несумленнымі, ну няхай сабе".