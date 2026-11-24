У Беларусі ўдзельнікі збораў народнага апалчэння атрымаюць статус і сацыяльныя гарантыі ваенных
24 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 419 "Аб зборах", які датычыцца правядзення збораў з добраахвотнікамі народнага апалчэння, а таксама прадастаўлення ім неабходнага статусу і сацыяльных гарантый. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Мясцовым выканаўчым і распарадчым органам прадастаўляецца права праводзіць штогадовыя вучэбныя (праверачныя) зборы працягласцю да 25 дзён з грамадзянамі, якія з'яўляюцца ў адпаведнасці з законам ад 17 ліпеня 2023 года "Аб народным апалчэнні" добраахвотнікамі народнага апалчэння", - заявілі ў прэс-службе.
Указ таксама змяшчае нормы аб прадастаўленні добраахвотнікам атрадаў народнага апалчэння статусу ваеннаслужачых і адпаведных сацыяльных гарантый пры правядзенні вучэбных (праверачных) збораў, як гэта прадугледжана для ваеннаабавязаных, якія прыцягваюцца на ваенныя зборы.